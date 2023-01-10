Дівчина зле почувалася після перенесеного грипу.

Українська захисниця Євгенія Емеральд розповіла, що двічі перехворіла на грип. Через погане самопочуття вона потрапила в лікарню, будучи на 27 тижні вагітності.

"Коротко про мою відсутність. За місяць я двічі перехворіла на грип і після останнього я трохи зле себе почувала... Тепер я перебуваю під повним наглядом", - розповіла снайперка в інста-сторіз.

Вона додала, що в лікарні почувається як на курорті - умови в клініці хороші і їжа смачна.

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"Сподіваюся, ви не забули про мене за місяць відсутності. Як прийду до тями, хочу багато розповісти про вагітність, про круті дитячі речі (зараз таке все сучасне), про ваші шикарні подарунки, про свій синдром гніздування", - додала Емеральд.

Крім того, вона заінтригувала шанувальників новиною, що буде знімати пологи.

Особисте життя Євгенії Емеральд

У Євгенії є дитина від попередніх стосунків. Дівчина неодноразово розповідала, що дочка нею дуже пишається. І хоч з батьком дитини у неї не склалися стосунки, вона знайшла своє кохання на війні, і вже 14 жовтня вийшла заміж. Зараз вона чекає на другу дитину.

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