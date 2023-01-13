Захисницю критикують за те, що вона занадто часто з'являється в публікаціях ЗМІ. Також її звинуватили у брехні з приводу військової служби.

Снайперка Євгенія Емеральд, яка нещодавно потрапила до лікарні, поділилася, що на її адресу продовжує литися хейт. Негативні коментарі пишуть через те, що вона нібито піариться в ЗМІ. У себе в блозі захисниця вирішила підняти цю тему і ось що написала:

"А чому одні люди стають відомими артистами, а інші ні? Це життя! Треба вчитися більше радіти. Комусь щастить, а комусь ні. Хочу нагадати, хто наш ворог. Навіщо воювати один з одним?"

Також Емеральд жартома додала: "Якщо "диванникам" буде легше, вважайте, що мене не було на війні. Видихайте, я давно в тилу, а скоро в декрет (а після пологів відразу в Раду)".

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Вагітна військовослужбовиця також уточнила, що раніше більш болісно сприймала весь негатив, а зараз навчилася контролювати свої емоції. Тепер вона сміється над тими, хто намагається її цькувати в соцмережах.

"Я пройшла всі етапи: від сліз і відчаю до гумору. Зараз я отримую задоволення від кожного поганого коментаря в Фейсбуці (а їх багато), тому що з кожним хейтом розумію, що я попереду. Мені просто шкода всіх цих злих людей! Вони мене проклинають, стверджують, що я не була на фронті, що у мене накачана вся зовнішність, що я залетіла в танку, окопі, ще десь. Постійно пишуть, як я їм набридла, але читають і коментують все! Пишуть, що я коханка політика, що я плачу за всі статті. Пишіть ще більше! Коли мені набридають соціальні мережі, або лінь давати інтерв'ю – ви мене надихаєте", - резюмувала військовослужбовиця.

Хто така Євгенія Емеральд

Снайпер полку спеціального призначення НПУ "Сафарі". До повномасштабного вторгнення 24 лютого Євгенія була успішною підприємницею, займалася ювелірною справою, але потім вирішила захищати свою батьківщину.

Восени минулого року вона вийшла заміж, а незабаром повідомила, що при надії.

Нещодавно стало відомо, що Євгенія потрапила в лікарню через погане самопочуття після грипу.

Нагадаємо, українські захисниці знялися для відомого глянцю.

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