Артист запевнив, що вже йде на поправку.

Здоров'я путініста Миколи Баскова помітно похитнулося. Він виступив на премії "Золотий грамофон" й вперше розповів про свою проблему.

Завжди радісний та танцюючий Басков в цей раз стояв на сцені, як укопаний. Співак навіть не спустився до глядачів, щоб зібрати букети.

Зі сцени він підтвердив, що переніс операцію на зв'язках ніг. За його словами, він порвав сухожилля, але вже йде на поправку. Це перший коментар Баскова щодо його хвороби.

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Цього року йому вручили вже ювілейний - 20-ий "Грамофон", з яким артист радісно позував перед журналістами. За лаштунками його знову запитали про здоров'я, на що виконавець відповів: "Вже нормально".

До речі, артист обрав для церемонії блискучий золотистий піджак. При цьому він виконає свій хіт "Кращий день".

Хвороба Баскова - що відомо

Фанати та журналісти почали помічати, що "натуральний блондин" Росії сильно набрав вагу. У артиста неабияк округлилося обличчя та з'явився живіт.

Крім того, під час зйомок новорічного концерту його й зовсім вели під руки. У ЗМІ стали говорити про серйозні проблеми зі здоров'ям артиста. З'явилася інормація, що йому зробив операцію на ногах.

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