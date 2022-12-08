Виявляється, у нього були проблеми зі зв'язками на ногах.

Російський артист Микола Басков останнім часом ледве стоїть на ногах. Стан його здоров'я викликав занепокоєння у росіян, враховуючи, що він ще й сильно погладшав.

Днями він взяв участь у зйомках новорічного концерту, де його вели під руки, а на сцені він практично не ворушився. Зараз же Telegram-канал SHOT повідомив, що у Баскова таки є проблеми зі здоров'ям.

Виявляється, нещодавно він переніс операцію на ногах після травмування зв'язок. Це підтвердила і представник артиста.

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Вона розповіла, що поступово стан путініста поліпшується, і скоро він виступить на "Золотому грамофоні".

У Миколи Баскова проблеми зі здоров'ям

Російський співак і відкритий путініст, який підтримує війну РФ проти України, Микола Басков шокував змінами в зовнішності. "Натуральний блондин" сильно погладшав.

Пізніше про зовнішній вигляд Баскова висловилася екс-депутат Держдуми Марія Максакова. Вона заявила, що путініст виглядає нездорово.

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