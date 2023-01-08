Поки співачка мовчить про поповнення в родині, а тільки інтригує шанувальників.

Українська співачка Світлана Лобода показала кругленький животик, через що у шанувальників виникли домисли про її третю вагітність.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, на якому позує у відвертій червоній сукні, що оголює її животик, а наверх вона накинула чорний піджак. Доповнила Лобода образ темними окулярами з сірою оправою.

Шанувальники співачки звернули увагу не на її стильний образ, а саме на кругленький животик. У коментарях її закидали питаннями про поповнення в родині.

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Сама Лобода поки ніяк не коментує своє цікаве положення. У підписі до фото вона лише додала червоне сердечко.

Діти Світлани Лободи

У Світлани Лободи дві дочки - Євангеліна і Тільда. І якщо відомо, що батьком старшої дочки є танцюрист Андрій Цар, то хто став батьком молодшої - Лобода не розповідає.

При цьому вона неодноразово говорила, що перебуває у стосунках з хорошим чоловіком. Разом з дітьми вони живуть за кордоном.

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