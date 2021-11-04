Богдан Бенюк відкрив завісу свого особистого життя.

Український актор театру і кіно Богдан Бенюк поділився подробицями свого життя в програмі "Віпи і Топи", яка виходить на телеканалі 2+2. В інтерв'ю він розповів про любовні зв'язки, про дитинство, а також назвав розмір своєї пенсії.

Про пенсію

Богдан Бенюк є не просто актором, а також Лицарем Ордена "За заслуги", Лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка та Народним артистом України. За всі ці заслуги держава вирішила порадувати його надбавкою до пенсії у розмірі 500 гривень. Ось тільки для самого Бенюка це не має особливого значення, бо його покликання - дарувати людям незабутні емоції.

Про романи

Богдан Бенюк неодноразово розповідав про те, що закохався у свою дружину ще в дитячому садку. Крізь роки 64-річний актор зміг пронести цю чисту і щиру любов. І ось уже 45 років вони щасливі разом. У програмі "Віпи і Топи" Бенюк зізнався, що він однолюб і інших жінок, крім дружини, для нього не існує.

Бенюк також розповів і про своє дитинство. Виявляється, його сім'я жила дуже скромно. Підкорювати столицю він поїхав практично без грошей.

"Були моменти, коли ти танцював у залі, а у тебе паморочилася від голоду голова", - сказав Бенюк.

Крім того, артист додав, що був у його житті період, коли доводилося їздити на гастролі за їжу. За словами Бенюка, тоді артистам платили гречкою, цукром і олією. При цьому він завжди знав, що попереду на нього чекає велике майбутнє і сміливо до нього йшов.

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Автор: Діана Могилєвич