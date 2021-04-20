Популярна співачка нещодавно кардинально змінила імідж.

Відома американська співачка Біллі Айліш, яка недавно стала блондинкою, заінтригувала фантів своїм постом в Instagram.

Читайте також"Нажерлася як свиня: Jerry Heil зізналася, що ночами бігає до холодильникаЮна зірка пару тижнів тому кардинально змінила імідж і регулярно ділиться з підписниками свіжими фото.

Цього разу Біллі знялася в дивно скромному образі, як вирішили її фанати. На знімку Айліш позує в незвичній для її стилю світлій блузці та з розпущеним волоссям.

«Щось насувається», - підписала вона фото, чим заінтригувала всіх.

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Автор: Катерина Шварц