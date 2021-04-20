Біллі Айліш з новою зачіскою / фото instagram.com/billieeilish
Відома американська співачка Біллі Айліш, яка недавно стала блондинкою, заінтригувала фантів своїм постом в Instagram.
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Цього разу Біллі знялася в дивно скромному образі, як вирішили її фанати. На знімку Айліш позує в незвичній для її стилю світлій блузці та з розпущеним волоссям.
«Щось насувається», - підписала вона фото, чим заінтригувала всіх.
Біллі Айліш / фото instagram.com/billieeilish
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