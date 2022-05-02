Претензії були озвучені поряд з тим, що Оля нібито привласнила собі слова з її пісні.

Співачка і колишній нардеп Оксана Білозір звернулася до Олі Полякової, присоромивши її за від'їзд до Франції, дружбу з путіністом Філіпом Кіркоровим, а також за кокошник, який був колись частиною образу Олі.

Свої претензії Оксана виклала на сторінці в Facebook.

"І як можна було з цієї мелодії, пісні-реквієм "Свіча" забрати контент (вірші), змінити слова на "Колискову" і забрати у світ? Нас не потрібно заколисувати, нам потрібно знати всю правду про ворога, нашу історію для розуміння, що ми - п'яте покоління українців, ведемо останній бій за Україну! Це усвідомлює кожен з нас, хто не покинув Україну", - написала Білозір.

Також артистка згадала і про те, що раніше елементом образу Олі був кокошник - російський головний убір.

"Може, у Франції немає часу почитати історію свого народу, може, і пруть емоції якось прикластися до страждань свого народу, може, складно зі свого репертуару витягти пристойну пісню українською мовою? Хоча "російський" кокошник і замінився короною від дружби з коронованими країни-агресора, українці своєю кров'ю сьогодні захищають і ваше, пані, майбутнє", - резюмувала Оксана Білозір.

Нагадаємо, раніше українські співачки Оля Полякова і Тоня Матвієнко вляпалися в скандал. Оксана Білозір "рознесла" співачок за те, що вони переспівали її пісні.

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