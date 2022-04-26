Оксана Білозір "рознесла" співачок за те, що вони переспівали її пісні.

Українська співачка Оксана Білозір пригрозила судом Олі Поляковій і Тоні Матвієнко за те, що вони без дозволу переспівали її пісні.

У своєму Facebook Білозір написала, що Полякова переспівала мелодію Скорика, відому, як Свічка – присвячену геноциду українців через Голодомор, а Матвієнко виконала пісню "Коханий", яку Ігор Білозір присвятив жінці і Квітці Цісик. Також "під роздачу" потрапила Ольга Полежака, яка виконала пісню "Кленова балада".

"Мені, звичайно, приємно, що багатьом з вас подобаються пісні, які я виконую, але, щоб вже так нахабно їх переспівувати. Попри авторське право, інтелектуальні права, прожите мною моє життя в моїх піснях ... невже не вистачає творчої фантазії і свого креативного мислення? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють! Хочете отримувати листи-щастя?"- звернулася до артисток Білозір.

Також вона додала, що репліка ніколи не стане оригіналом і порадила артисткам "творити себе у своїй унікальності".

Нагадаємо, раніше Полякова звернулася до президента Туреччини з проханням врятувати жителів Маріуполя.

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