Антоніна розповіла, що Оксана Білозір дала дозвіл на виконання композиції "Коханий" ще 11 років тому.

Українська співачка Тоня Матвієнко прокоментувала погрози колеги по сцені Оксани Білозір звернутися до суду через нібито порушення авторських прав. Свою позицію Антоніна опублікувала в Instagram.

Тоня Матвієнко заявила, що нічого не хотіла писати з цього приводу, проте для балансу думок все ж вирішила нагадати, що отримала дозвіл від Білозір виконувати композицію "Коханий" на своїх концертах ще 11 років тому. Адже саме тоді вона вперше виконала її під час кастингу вокального шоу "Голос країни".

"По завершенню "Голосу" я почала асоціюватися з піснею, тому захотіла її виконувати і далі. Вже під час запису альбому я звернулася до Оксани Білозір із запитом, чи може пісня потрапити в платівку. На запит отримала негативну відповідь, проте отримала дозвіл на використання пісні під час виступів", - поділилася Тоня.

Вона вкрай здивована, чому питання про те, чи можна використовувати цю пісню, знову піднялося зараз, під час війни в Україні.

"Зараз мені прикро і неприємно, що Оксана забула про свій дозвіл виконувати мені згаданий музичний твір. За 11 років з моменту, коли я заспівала вперше пісню "Коханий", Оксана згадала про це саме зараз", - обурилася дочка Ніни Матвієнко.

Нагадаємо, Полякова і Матвієнко вляпалися в скандал. Оксана Білозір "рознесла" співачок за те, що вони переспівали її пісні.

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