Про співачку поділилися спогадами Христина Соловій, Анна Трінчер та інші артисти.

Сьогодні не стало легендарної співачки Ніни Матвієнко. Українські зірки емоційно відреагували на смерть артистки. Що вони пишуть та розповідають про Матвієнко - читайте нижче.

Вова Дантес

Артист зробив репост допису про смерть співачки. Він не став ділитися спогадами про Матвієнко, а лише звернувся до неї з болем. Дантес не став приховувати, що новина про артистку його засмутила.

"Ніно Митрофанівно, відпочивайте", - написав Дантес.

Христина Соловій

Співачка показала спільні фото з Матвієнко. Соловій зазначила, що смерть легендарної артистки - велика втрата. Вона також розповіла, що пригадує зустрічі з Матвієнко та її мудрість.

"Це надзвичайна втрата для України. Ніно Митрофанівно, спочивайте з миром... Пісні Ніни Митрофанівни залишаться з нами назавжди. Тоню, мої співчуття вашій родині", - написала Соловій та звернулася до доньки співачки.

Ваня Рассел

Блогер та музичний критик пригадав, що колись він зустрічався з Матвієнко. Рассел навіть розповів, що співачка робила йому комплімент. Але найбільше йому запам'яталося те, як співала Матвієнко.

"Я досі не можу повірити", - зізнався блогер.

Анна Трінчер

Співачка не стрималася та плакала. Вона розповіла, що зустріла Матвієнко, коли сама була ще дитиною. Трінчер вразило те, що тоді співачка у неї повірила.

"Не можу не прокоментувати смерть Ніни Матвієнко. Тому що це для мене дуже велика постать... Колись я виступала від України на дитячому Євробаченні, і ми прийшли до Ніни, вона запропонувала мені виступати на її концертах... До Ніни Митрофанівни я ставилася з величезною повагою, не можу повірити досі", - зі сльозами розповіла Трінчер.

Святослав Вакарчук

Співак поділився архівними фото Матвієнко, на яких вона зображена у молодості. Вакарчук пригадав легендарну пісню "Квітка душа", яку співала артистка.

"Вічна пам'ять вам, квітка-душа наша, Ніна Матвієнко", - написав Вакарчук.

Нагадаємо, про смерть Ніни Матвієнко сьогодні вранці розповіла її донька Антоніна. Чому не стало співачки - поки що залишається загадкою.

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