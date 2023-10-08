Сьогодні не стало легендарної співачки Ніни Матвієнко. Українські зірки емоційно відреагували на смерть артистки. Що вони пишуть та розповідають про Матвієнко - читайте нижче.
Вова Дантес
Артист зробив репост допису про смерть співачки. Він не став ділитися спогадами про Матвієнко, а лише звернувся до неї з болем. Дантес не став приховувати, що новина про артистку його засмутила.
"Ніно Митрофанівно, відпочивайте", - написав Дантес.
Христина Соловій
Співачка показала спільні фото з Матвієнко. Соловій зазначила, що смерть легендарної артистки - велика втрата. Вона також розповіла, що пригадує зустрічі з Матвієнко та її мудрість.
"Це надзвичайна втрата для України. Ніно Митрофанівно, спочивайте з миром... Пісні Ніни Митрофанівни залишаться з нами назавжди. Тоню, мої співчуття вашій родині", - написала Соловій та звернулася до доньки співачки.
Ваня Рассел
Блогер та музичний критик пригадав, що колись він зустрічався з Матвієнко. Рассел навіть розповів, що співачка робила йому комплімент. Але найбільше йому запам'яталося те, як співала Матвієнко.
"Я досі не можу повірити", - зізнався блогер.
Анна Трінчер
Співачка не стрималася та плакала. Вона розповіла, що зустріла Матвієнко, коли сама була ще дитиною. Трінчер вразило те, що тоді співачка у неї повірила.
"Не можу не прокоментувати смерть Ніни Матвієнко. Тому що це для мене дуже велика постать... Колись я виступала від України на дитячому Євробаченні, і ми прийшли до Ніни, вона запропонувала мені виступати на її концертах... До Ніни Митрофанівни я ставилася з величезною повагою, не можу повірити досі", - зі сльозами розповіла Трінчер.
Святослав Вакарчук
Співак поділився архівними фото Матвієнко, на яких вона зображена у молодості. Вакарчук пригадав легендарну пісню "Квітка душа", яку співала артистка.
"Вічна пам'ять вам, квітка-душа наша, Ніна Матвієнко", - написав Вакарчук.
Нагадаємо, про смерть Ніни Матвієнко сьогодні вранці розповіла її донька Антоніна. Чому не стало співачки - поки що залишається загадкою.