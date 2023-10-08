Провести її в останню дорогу зможуть всі бажаючі.

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо про смерть народної артистки України, душі української музики Ніни Матвієнко. Як повідомила її дочка Антоніна, прощання з великою артисткою відбудеться в середу, 11 жовтня.

Провести в останню дорогу знаменитість зможуть всі бажаючі. Прощання з нею розпочнеться об 11:00 і закінчиться о 13:00.

Саме 11 жовтня всі близькі, шанувальники, друзі зберуться у філармонії, щоб віддати честь і повагу народній артистці, яка завжди була добра до людей, підтримувала рідну країну і бажала тільки миру.

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Смерть Ніни Матвієнко - що відомо

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня, проте причина смерті поки невідома. На цю трагічну подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що з нами назавжди залишаться її неперевершений, справжній і воістину магічний голос, а також народні ліричні та обрядові пісні.

Софія Ротару була більш стриманою. Вона лише написала: "Світла пам'ять".

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