Інфлюерсерці здалося, що вона "дотепно" пожартувала, але на хейт вона відреагувала різко.

Блогерка-мільйонниця з Дніпра Анна Алхім потрапила у новий скандал. Цього разу вона назвала жителів західних областей України "дебілами".

В Instagram Алхім опублікувала, на її думку, "дотепний" мем про те, що жителі Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської областей - це "завод дебілів". Усе через те, що вони нібито роблять їй зауваження щодо української мови, яку та принципово ігнорує.

Втім, на мемі Алхім не зупинилася. Після хвилі хейту блогерка записала нове відео, в якому заявила, що її друзі з Ужгорода нормально реагують на її російську, а ображеним фоловерам порадила відписатися.

"Тим, кому це не подобається – можете відписатися. У мене багато друзів в Ужгороді, і ніхто не реагує так, як ви. Що ви хочете сказати, що я неправду опублікувала? Правду-правду", – додала блогерка.

Анна Алхім - останні скандали блогерки

Нагадаємо, що Анна Алхім принципово не переходить на українську і продовжує вести соцмережі російською, а також слухати російських виконавців на стрімінгових платформах, фактично фінансуючи їх.

У травні блогерка потрапила у всеукраїнський скандал. Річ у тім, що вранці 26 травня російські війська вдарили ракетами по Дніпру, влучивши у будівлю поліклініки та у ветеринарну лікарню.

У мережі розгорівся неабиякий скандал через те, що напередодні удару блогерка Анна Алхім зробила пост у своєму Instagram про лікарні Дніпра, які "переповнені військовими".

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