Користувачі соцмережі впевнені, що росіяни обстріляли лікарню з військовими через публікацію Алхім.

Вранці 26 травня росіяни обстріляли місто Дніпро. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, загарбники влучили по медзакладу, в якому проходили лікування українські військовослужбовці.

Напередодні блогерка Анна Алхім зробила пост у своєму Instagram-блозі про те, що "лікарні Дніпра переповнені військовими".

У мережі підозрюють, що удар спровокована саме публікація Алхім, оскільки у неї серед підписників досить багато росіян, а сама вона не раз потрапляла в центр обговорень через висловлювання на підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Анна вже відповіла на звинувачення. Вона записала відео, де заявила - "цей репост був у половини міста", тому винуватою вона себе не вважає. Також блогерка закрила свою сторінку в Instagram.

Ракетний удар по Дніпру 26 травня 2023

Станом на 14:00 відомо, що поранення внаслідок влучання ракети в лікарню отримали 23 людини. Серед них - двоє маленьких дітей віком 3 і 6 років. Обидві дитини госпіталізовані. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості. На даний момент відомо про 4 людей, зниклих безвісти.

Відзначимо, що під час інтерв'ю в 2020 році Алхім неодноразово говорила, що захоплюється Володимиром Путіним, так як він "успішний лідер" і "іншого такого" вона не знає.

Нагадаємо, інстаблогерка Анна Алхім розповіла про життя в Хорватії.

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