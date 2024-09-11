Зовсім скоро в інфлюенсерки народиться третя дитина.

Відома українська блогерка з мільйонною аудиторією в мережі Таня Пренткович повідомила, що вагітна втретє. Інфлюенсерка та її чоловік Андрій Гонковський, який втік з України, чекають на появу третьої дитини.

У своєму Instagram скандальна зірка мережі опублікувала зворушливе відео. На кадрах Тетяна показалася зі своїм чоловіком та двома синами – Адамом та Іваном.

Родина позувала на тлі гір та океану, ймовірно, в Португалії, оскільки саме туди вони переїхали декілька місяців тому. Пренткович також продемонструвала свій помітно округлий животик.

"+1", – лаконічно повідомила про поповнення в родині блогерка.

Також в мережі вона підтвердила новину про вагітність, показавши тест на вагітність. Таня розповіла, що вперше про свій новий статус вона дізналася 9 липня.

У своєму новому інтерв'ю Пренткович зазначила, що наразі вона перебуває на 9-му тижні вагітності, тобто, на 3-му місяці вагітності. За словами Тетяни, вона мріє про дівчинку, оскільки в неї є вже двоє синів. Як відомо, 8-річний Іван народився у шлюбі блогерки з Орестом Мурієм, а 2-річний Адам – з Гонковським.

Наразі блогери займаються організацією гендер-паті, де оголосять стать малюка. Поки що пара не уклала офіційний шлюб, але Гонковський заявив, що планує освідчитися коханій.

Виїзд Пренткович та Гонковського за кордон – що відомо

На початку 2024 року блогерка з дітьми та подругою поїхала на відпочинок на Мальдіви. Водночас Гонковський виїхав до Польщі як волонтер нібито для робочої поїздки. Він повинен був провести за кордоном благодійний захід, але опинився на Мальдівах. Спільні кадри подружжя "злили" у мережу і на них посипався шалений хейт.

Пара тривалий час не з'являлася у мережі. Однак нещодавно вони відновили свою роботу і знову транслюють життя в Instagram. Причиною еміграції Андрій називав нібито погрози та залякування його родини. За словами блогерів, вони хочуть повернутися на батьківщину, але зроблять це лише тоді, коли в Україні буде безпечно.

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