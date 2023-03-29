Українська блогерка Анна Алхім зізналася, що продовжує слухати російську музику, тим самим спонсоруючи країну-агресора, в тому числі армію окупантів.
Таку заяву вона зробила в подкасті з Олександром Волошиним. За її словами, ніхто не має права вказувати, якою мовою розмовляти і яку музику слухати.
Крім того, Алхім сказала, що слухає музику на Apple Music, а що таке стрімінгові сервіси вона нібито не знає. Коли Волошин уточнив, чи знає вона, що таким чином допомагає армії РФ, Алхім відповіла з посмішкою на обличчі:
"Я не розумію, як це я їм бабки відправляю. Де мені тоді слухати це?"
Як відреагували користувачі мережі
- "Шкода, що такі блогери як Алхім впливають на українців"
- "Дякую за такий випуск! Проригалася знатно"
- "Багато років спостерігаю за Алхім, позитивно ставилася. Але тут відкрилися очі. Те, що говорить Анна, це, на жаль, гірко чути"
- "До Ані питань немає. Є питання до її аудиторії: навіщо вам сміття в мозку?"
- "З нею можна деградувати"
Хто така Анна Алхім
Анна Алхім - український блогер. У квітні 2021 року була внесена до бази "Миротворець" через заперечення факту російської агресії, антиукраїнської пропаганди та участі в актах гуманітарної агресії Росії проти України.
Однак у 2022 році вийшов український фільм "Любов і блогери", де Алхім зіграла роль другого плану.
Нагадаємо, раніше Анна Алхім розповіла про життя в Хорватії.