Анна Алхім / Скріншот YouTube

Українська блогерка Анна Алхім зізналася, що продовжує слухати російську музику, тим самим спонсоруючи країну-агресора, в тому числі армію окупантів.

Таку заяву вона зробила в подкасті з Олександром Волошиним. За її словами, ніхто не має права вказувати, якою мовою розмовляти і яку музику слухати.

Крім того, Алхім сказала, що слухає музику на Apple Music, а що таке стрімінгові сервіси вона нібито не знає. Коли Волошин уточнив, чи знає вона, що таким чином допомагає армії РФ, Алхім відповіла з посмішкою на обличчі:

"Я не розумію, як це я їм бабки відправляю. Де мені тоді слухати це?"

Як відреагували користувачі мережі

  • "Шкода, що такі блогери як Алхім впливають на українців"
  • "Дякую за такий випуск! Проригалася знатно"
  • "Багато років спостерігаю за Алхім, позитивно ставилася. Але тут відкрилися очі. Те, що говорить Анна, це, на жаль, гірко чути"
  • "До Ані питань немає. Є питання до її аудиторії: навіщо вам сміття в мозку?"
  • "З нею можна деградувати"

Хто така Анна Алхім

Анна Алхім - український блогер. У квітні 2021 року була внесена до бази "Миротворець" через заперечення факту російської агресії, антиукраїнської пропаганди та участі в актах гуманітарної агресії Росії проти України.

Однак у 2022 році вийшов український фільм "Любов і блогери", де Алхім зіграла роль другого плану.

Нагадаємо, раніше Анна Алхім розповіла про життя в Хорватії.

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