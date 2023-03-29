Вона продовжує слухати російську музику.

Українська блогерка Анна Алхім зізналася, що продовжує слухати російську музику, тим самим спонсоруючи країну-агресора, в тому числі армію окупантів.

Таку заяву вона зробила в подкасті з Олександром Волошиним. За її словами, ніхто не має права вказувати, якою мовою розмовляти і яку музику слухати.

Крім того, Алхім сказала, що слухає музику на Apple Music, а що таке стрімінгові сервіси вона нібито не знає. Коли Волошин уточнив, чи знає вона, що таким чином допомагає армії РФ, Алхім відповіла з посмішкою на обличчі:

"Я не розумію, як це я їм бабки відправляю. Де мені тоді слухати це?"

Як відреагували користувачі мережі

"Шкода, що такі блогери як Алхім впливають на українців"

"Дякую за такий випуск! Проригалася знатно"

"Багато років спостерігаю за Алхім, позитивно ставилася. Але тут відкрилися очі. Те, що говорить Анна, це, на жаль, гірко чути"

"До Ані питань немає. Є питання до її аудиторії: навіщо вам сміття в мозку?"

"З нею можна деградувати"

Хто така Анна Алхім

Анна Алхім - український блогер. У квітні 2021 року була внесена до бази "Миротворець" через заперечення факту російської агресії, антиукраїнської пропаганди та участі в актах гуманітарної агресії Росії проти України.

Однак у 2022 році вийшов український фільм "Любов і блогери", де Алхім зіграла роль другого плану.

Нагадаємо, раніше Анна Алхім розповіла про життя в Хорватії.

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