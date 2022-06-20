Жінка розповіла про вартість життя в країні.

Блогерша з Дніпра Анна Алхім, яка раніше оскандалилася своєю підтримкою Путіна, зараз перебуває в Хорватії з дитиною. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона розповіла, які ціни на житло і продукти в країні зараз.

"6 тисяч євро коштує наша квартира на 24 дні. Поясню чому так дорого: ми живемо в апартаментах, ми перші знімаємо цю квартиру і пляж буквально в 200 метрах. Це дуже зручно. Ця мегадорого, звичайно, але це комфорт. Дитина пішла, купувався, повернувся, поїв, знову пішов плавати. Я не готова, але мені доводиться платити за цей комфорт. Житло, насправді, зараз не знайдеш. Я хотіла продовжити цю квартиру, мені господиня сказала:" зі знижкою для вас 7500 євро", - обурилася Анна.

Також Слава запитав про те, скільки обійдеться стандартний набір продуктів за місцевими цінами.

"Я пішла на ринок, купила пів кавуна, кілограм черешні, м'ясо, картопля, огірки, помідори, 1 тазик полуниці, курку гриль, шматочок сиру і десяток яєць. Це все вийшло плюс-мінус 4 тисячі гривень", - поділилася інстаблогерка.

Нагадаємо, названо топ-5 українських блогерів, які "перекроїли" своє тіло.

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