Блогерка пояснила, чому у неї такий маленький живіт.

Відома українська блогерка Саша Бо (Тарнавська) розповіла про свою вагітність. Як виявилося, у неї діагностували певну особливість, яка зустрічається дуже-дуже рідко.

"Моя вагітність перебігає з аномалією. При першому ж обстеженні мені повідомили, що в пуповині лише одна артерія (в нормі 2 артерії і 1 вена). Діагноз: ЄАП. Така особливість зустрічається у <1% всіх вагітностей. При кожному скринінгу мені наголошували, що причин для хвилювання немає, дитина розвивається нормально", - розповіла блогерка.

Вона зазначила, що дуже турбувалася через вагітність. Вона почала ще більше непокоїтися, коли почала помічати, що результати УЗД не відповідають нормам.

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"Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою. Я прийшла додому і нагуглилась до того, що пішла робити НІПТ майже на 30-му тижні. Уявіть мої переживання, коли я побачила рядки про хромосомні хвороби, вроджені вади розвитку серця і судин, сечовидільної системи, органів черевної та грудної порожнини. Я вірила своїм лікарям, але переконатись мала! Результати чудові. Жодних мутацій чи порушень, за винятком гену фолатного циклу. Я є носієм. Мені лише відрегулювали харчування", - написала Бо.

Блогерка розповіла, що нині вона заспокоїлася. Бо чекає на доньку, яка буде, за її словами, "маленькою, але здоровою". Також вона пояснила, чому так сильно хвилювалася. На початку повномасштабної війни Бо була вагітною, але втратила дитину.

Що відомо про особисте життя Саші Бо

Блогерка перебуває у шлюбі з Платоном Тарнавським. Про вагітність від нього Бо розповіла у травні 2023. Також блогерка виховує двох дітей від колишнього чоловіка Олександра Пустовіта.

Влітку розповідала про труднощі під час вагітності. Блогерка зізнавалася, що вона не може робити те, що любить.

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