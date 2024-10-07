Аварія сталася на Закарпатті.

У ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків. Про трагедію повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Трагедія трапилася у сусідній Закарпатській області. Наш земляк загинув раптово, за життя дружини і досі борються медики", – розповіла вона.

У поліції Закарпаття розповіли, що внаслідок автопригоди в Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт двоє людей загинуло, ще одна — отримала травми.

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"Наразі відомо, що 67-річний житель міста Тисмениця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя. В подальшому авто перекинулося на дах", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Від отриманих травм на місці аварії загинув водій та його 59-річний пасажир. 67-річну пасажирку автомобіля госпіталізовано.

Чим запамʼятався Україні Богдан Сташків

Богдан Сташків народився на Рогатинщині, тривалий час він працював у Тисмениці, де очолював відділ культури. Він також гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську музику.

На початку 2000-х український співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття".

Світлана Онищук розповіла, що Сташків також активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури та благодійністю. За життя артист збудував каплицю Спасіння Христового в м. Тисмениця, а також допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.

Крім того, Богдан Сташків організовував благодійні концерти для військовослужбовців, хворих дітей та людей з інвалідністю.

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