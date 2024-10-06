Василь Особа загинув у бою з російськими загарбниками на Сіверському напрямку.

На фронті загинув укранський військовий Василь Особа. Він був зятем вбитої мовознавиці Ірини Фаріон.

"Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов", - сповістила у Facebook донька Фаріон Софія Семчишин.

Натомість депутат Львівської облради від "Свободи" Йосиф Ситник уточнив, що Василь Особа загинув на Сіверському напрямку. Він був бійцем "Легіону Свободи", мінометником, старшим солдатом 4-го батальйону "Сила Свободи" Бригади НГУ "Рубіж".

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У Софії Семчишин та Василя Особи залишилося двоє спільних дітей - Єва та Дмитро.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні. 25 липня в Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства. Хлопець не визнає себе винним і відмовився надавати свідчення.

Раніше адвокатка доньки Фаріон Софії Особи Наталія Романик заявила, що роботу слідства у справі про вбивство Ірини Фаріон можна оцінити на 12 балів за 12-бальною шкалою. Водночас вона зазначила, що Зінченко не мусить визнавати свою вину і давати будь які свідчення, адже він має на це право.

Водночас адвокатка розповіла, чи є загроза життю доньки Фаріон Софії Особі. За її словами, вона радила Софії "не наражатися на небезпеку, але вона - донька своєї мами, вона з відкритим забралом воює за свою маму".

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