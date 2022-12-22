Розповнілий співак лише підігрів чутки про свій жахливий стан.

Російські ЗМІ рясніють заголовками про те, що кремлівському пропагандисту Миколі Баскову, який зовсім недавно ледь стояв на ногах і сильно погладшав, залишилося зовсім недовго. Співак сам підливає масла у вогонь і нібито натякає, що "замолює гріхи".

Так, російське видання "Дні.ру" стверджує, що Басков шокує своїх фанатів, адже він насилу пересувається. Співак намагається створювати видимість активної трудової діяльності, але чутки про його жахливий стан вже не зупинити. У своєму Telegram Басков показував підготовку до "новорічного вогника", навіть в образі артиста деякі помітили символізм.

"Цікаво, що під час зйомок співак буквально йде в інший світ. Адже на свіжому знімку зі студії він постав у костюмі російського царя, судячи з усього, занурившись саме в цю епоху", - стверджують російські журналісти.

Відео дня

Крім цього, Басков почав "замолювати гріхи". Він відзвітував, що виступив на концерті, присвяченому тому, що пропутінські артисти підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Співак публічно заявив, що віддає один мільйон рублів (близько 522 тисяч гривень) на підтримку кривавої путінської агресії. Судячи з усього, Басков намагається запам'ятатися росіянам "щедрим".

Стан Баскова

На початку грудня з'явилася інформація про те, що Микола Басков переніс серйозну операцію. Виявляється, у нього були проблеми зі зв'язками на ногах. Після цього з'явилося відео, де хворий Басков ледве стоїть на ногах. Під час виступу він не рухався, насилу покинув сцену і тільки при його переміщеннях в залі вимикали світло.

Незабаром артист вперше висловився про хворобу, яка його мучила, і запевнив, що вже йде на поправку. Це був перший коментар Баскова щодо його хвороби.

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