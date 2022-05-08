Таким чином артист вирішив підтримати Україну в розв'язаній РФ війні.

Ірландський автор-виконавець Боно з рок-групи U2 приїхав до Києва і прямо зараз співає на станції метро Хрещатик.

Зазначимо, приїзд Боно в Україну став несподіваним. Разом з українськими військовими він спустився на одну з київських станцій метро та заспівав Stand by Ukraine. Цікаво, що виступав із легендарним артистом і соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Раніше Боно вже підтримував нашу країну в розв'язаній РФ війні і навіть присвятив Україні вірш.

Тоді він написав, що Україна зараз бореться зі злом за те, щоб весь світ був вільний.

"Смуток і біль Ірландії

В нинішній Україні,

А ім'я святого Патріка тепер Зеленський", - написав тоді Боно.

Також він називав президента РФ Володимира Путіна "психом". За його словами, Путін - це і є те саме зло.

Нагадаємо, фронтмен U2 Боно зізнався, що ненавидить назву гурту та його пісні.

Вас також можуть зацікавити новини: