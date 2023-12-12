Артистка довго мовчала, проте зараз зважилася назвати причину смерті мами.

Співачка Тоня Матвієнко поділилася подробицями смерті своєї мами - народної артистки України Ніни Матвієнко. За словами Тоні, чотири роки тому у її мами з'явилася хвороба, про яку вона навіть не здогадувалася.

І тільки в серпні цього року лікарі повідомили їй діагноз. Для Ніни Митрофанівни і всієї її сім'ї це був шок, тому що жінка все своє життя була дуже енергійною і не мала шкідливих звичок.

"8 серпня в якийсь момент вона стала зле почуватися – дуже живіт болів – і швидка відвезла її в лікарню. Для всіх було шоком. Як це - людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала сходами – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже чотири роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби", - розповіла Тоня в інтерв'ю Viva.

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Також вона звернулася до всіх українців і закликала їх стежити за своїм здоров'ям. За словами Антоніни, якщо раніше пройти обстеження і визначити якесь захворювання, то є шанс успішно його вилікувати.

"Хочу, щоб всі почули, тим більше, ті, кому за 40 років: обов'язково робіть профілактичні обстеження у лікарів і раз на рік проходьте медичні чек-апи. Адже на ранній стадії це можна зупинити і прожити ще дуже багато років", – говорить Матвієнко.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня в Києві. 11 жовтня її поховали на Звіринецькому кладовищі. Зять Ніни Митрофанівни розповів, що вона страждала від онкології.

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