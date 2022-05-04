Вони скасували свої виступи в одному з турецьких готелів.

Відомі артисти Валерій Меладзе, Віра Брежнєва і Ані Лорак повинні були навесні і влітку виступити на концерті для росіян в турецькому готелі Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

Після вторгнення Росії в Україну вони вирішили відмовитися від цього задуму. Відзначимо, Валерій Меладзе і Віра Брежнєва одразу ж виїхали з Росії, а ось де знаходиться зараз Ані Лорак - невідомо.

"Артисти відмовилися прилітати до Туреччини, тому скасували... співаки самі скасували, виходить, концерти тут. Самі ж співаки ... вони сказали, що просто не можуть, і довелося скасувати всі концерти", - повідомляє 5-tv.ru з посиланням на менеджера готелю.

Нагадаємо, ще 24 лютого 2022 року Валерій Меладзе першим з артистів закликав зупинити війну в Україні. У зв'язку з такою політичною позицією його "заборонили" у Росії.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка багато років жила і працювала в РФ, і зовсім виїхала за кордон, де зараз допомагає біженцям, які вимушено залишили свої будинки через війну.

А ось опальна співачка Ані Лорак так і не висловилася з приводу війни в рідній Україні. При цьому відомо, що Лорак скасувала концерти у РФ, але запланувала тур по Німеччині.

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