Лазарєва пояснила, чому знаменитості бояться говорити про війну в Україні.

Російська ведуча і актриса Тетяна Лазарєва розповіла, що її колеги бояться говорити про війну в Україні, бо можуть все втратити на Батьківщині.

До прикладу вона навела співака Валерія Меладзе, який першим з артистів виступив проти війни в Україні. Через таку його політичну позицію йому заборонили виступати в Росії. Більш того, його пісні більше не будуть крутити по радіо, на ТБ-програми його також не запрошуватимуть.

"Улюбленця української, російської і навіть грузинської публіки Меладзе повністю заборонили. Тепер в Росії його ні по телевізору не подивишся, ні по радіо не послухаєш. Не знаю, може касети з його піснями будуть слухати. Але ж він просто сказав, що він проти війни. Що ми вимагаємо від людей? У них великі компанії, їм потрібно всіх годувати", - сказала Лазарєва.

Також вона процитувала листування зі своєю подругою, яка поскаржилася на те, що її звільнили за розмову з колегою, в якій вона сказала, що українцям живеться краще, ніж росіянам.

"Тільки людина щось сказала, дві години і все. Є люди, які войовничо підтримують Росію. Вони давно вже біля годівниць, наприклад, Басков. Я розумію, їм складно все втрачати. А ось Газманов завжди підтримував путінський режим", - додала Лазарєва.

Нагадаємо, раніше Тетяна Лазарєва відреагувала на звірства окупантів в Україні.

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