Зараз співачка знаходиться в Італії.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка довго жила і працювала в РФ, вирішила покинути цю країну після її вторгнення в Україну. Разом з дітьми вона поїхала до Італії, де зараз займається волонтерством.

"Я волонтерю в пункті гуманітарної допомоги в Італії, де перебуваю вже майже місяць. Пункти/центри є по всій Європі. Ми всі робимо одну справу. Обіймаю всіх, хто готовий надати будь-яку свою допомогу, всіх, хто допомагає, всіх тих, хто молиться. Ось це називається любов", - написала Брежнєва.

Зазначимо, Віра Брежнєва неодноразово засуджувала путінський режим і війну в рідній Україні.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва також займається волонтерством і допомагає українським військовим і цивільним.

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