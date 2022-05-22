Багато з членів сім'ї зробили значні грошові пожертвування, але не хочуть цього розголошувати.

Британський королівська сім'я таємно допомагає українським біженцям, які приїхали в країну, рятуючись від війни в Україні.

Як пише Daily Mail з посиланням на джерела в палаці, деякі члени королівської сім'ї внесли свою лепту в допомогу українцям, але це не розголошується. Багато з них зробили значні грошові пожертвування, але наполягають на тому, що хочуть зберегти свої зусилля з надання допомоги в таємниці.

Майже 54 тис. українських біженців прибули за планом уряду, і члени королівської сім'ї тепер приєднуються до політиків, бізнес-лідерів і величезної кількості інших британців, пропонуючи прихистити українців.

Букінгемський палац стверджує, що члени сім'ї працюють над низкою проектів, але відмовився детально розповісти про план прийому біженців.

Сама королева нещодавно продемонструвала свою підтримку Україні з'явившись на офіційному відкритті лінії "Елізабет" на вокзалі Паддінгтон в Лондоні в жовтому пальто і капелюсі з синіми кольорами. Відомо також, що монарх замовила букети для Віндзорського замку в таких же двох кольорах. "Такі речі зазвичай не є просто випадковістю", - прокоментував цей крок високопоставлений королівський представник.

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