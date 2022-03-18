Гроші передали на рахунок п'яти благодійних організацій.

Кінорежисер Стівен Спілберг і його дружина, актриса Кейт Кепшоу передали один мільйон доларів на допомогу українцям, постраждалим від агресії Росії. Кошти передали на рахунки п'яти благодійних організацій.

Про це розповіло видання the Hollywood Reporter.

Повідомляється, що Спілберг і Кепшоу перевели гроші організаціям "Польський Червоний Хрест", "Польська гуманітарна акція", "Всесвітня Центральна кухня", "Товариство допомоги єврейським іммігрантам" і "Фонд швидкого реагування". Кошти будуть розподілені на потреби українських біженців.

Нагадаємо, автор "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг пожертвувала мільйон фунтів українським дітям.

Також УНІАН писав, що Королева Єлизавета зробила "щедру пожертву" Україні.

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