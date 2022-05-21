Інформація не розголошується з метою безпеки.

Королівський сім'я Британії вирішила допомогти особам, постраждалим від війни в Україні, і відчинили двері свого будинку. Повідомляється, що деякі члени сім'ї вже розмістили у себе українців, проте інформація зберігається в секреті з метою безпеки.

Про це повідомляє видання Daily Express, посилаючись на свої джерела, наближені до сім'ї. Відомо, що в Міністерстві у справах біженців сприяють тому, щоб українці, які втекли від війни, змогли нормально жити і відчувати себе в країні комфортно.

У зв'язку з цим понад 150 тис місцевих жителів взяли участь у програмі "Будинки для України" і розмістили у себе українські сім'ї.

"Майже 54 000 українців в даний час благополучно прибули до Великобританії в рамках наших українських схем – ми робимо все можливе, щоб допомогти новоприбулим працювати і вчитися, щоб вони могли створити тут життя, і я з нетерпінням чекаю можливості вітати більше сімей до Великобританії", — сказав глава відомства лорд Харрінгтон.

Нагадавши, Меган Маркл і принц Гаррі таємно зустрілися з королевою Єлизаветою.

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