У співачки померла бабуся.

Українська співачка Аліна Гросу повідомила у своєму інста-блозі, що у неї померла бабуся Клавдія.

"Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Каваня - так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід в моєму серці. Буду пам'ятати завжди", - написала співачка.

Також дівчина показала архівне фото, на якому вона постала разом зі своєю бабусею. Шанувальники висловили співчуття в коментарях і відзначили, що Клавдія Іванівна була дуже красивою жінкою.

Аліна Гросу - українська співачка, що працює в стилях: танцювальна музика і поп-рок. Працює на професійній сцені з 4 років, з 1999 року.

Вперше на Аліну звернула увагу її хрещена, українська зірка естради і композитор Ірина Білик. Вона подарувала їй пісню "Рушничок", а надалі написала ще кілька пісень: "Свобода", "Бджілка", "Маленька любов".

Зараз Гросу випускає ліричні пісні і знімає на них кліпи. Відзначимо, у багатьох кліпах брав участь і її коханий Роман Полянський.

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Автор: Діана Могилєвич