Концерти Тіни Кароль в Ізраїлі відбулися в березні цього року.

Українська співачка Тіна Кароль дала інтерв'ю молдавському телеканалу TV8, де висловила свою позицію щодо артистів-молчунов. Зірка переконана, що всі, хто зараз підло мовчить про геноцид українського народу, є співучасниками вбивств.

"Всі артисти, які мовчать, навіть українські, які знаходяться на території РФ, вони - вбивці", - висловилася виконавиця хіта "Выше облаков".

Кароль також заговорила про Аллу Пугачову, адже саме Примадонна в 2005 році в Юрмалі нагородила Тіну авторським призом, після чого почалася велика кар'єра українки в шоу-бізнесі. Зірка зізналася, що з Аллою Борисівною, яка підтримала Україну, контактувала, коли була в Ізраїлі.

"Я якраз була в Ізраїлі, і зв'язалася. І була дуже душевна розмова. Вкрай необхідна. Я запропонувала, щоб ми публічно нічого не афішували, щоб було менше проблем. Але це той випадок, коли не ховаються. І будемо говорити відверто, - це ціла епоха, яку сьогодні хтось паплюжить. Немає ніяких принципів, сентиментів на тій стороні і на нашій ніколи не буде. Перемога України - це перемога і над їхнім менталітетом", - сказала Тіна Кароль.

Нагадаємо, Галкін зробив миле відеопривітання для Алли Пугачової на честь її 74-го дня народження.

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