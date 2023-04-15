15 квітня легенда радянської та російської естради Алла Пугачова відзначає свій день народження. Сьогодні їй виповнилося 74 роки, хоча, судячи з недавніх фото знаменитості, вигляд вона має чи не вдвічі молодший.
На честь свята чоловік зірки Максим Галкін опублікував зворушливе відео, в якому зібрано архівні кадри зі зйомок, концертів і кліпів Алли Борисівни. Саундтреком стала нова пісня Крістіни Орбакайте "Алла будет петь".
"З днем народження, кохана", - коротко висловився гуморист Максим Галкін.
В кінці відео з'явився фрагмент, де маленький Гаррі Галкін каже: "У мами останній концерт і все, і мама буде вільна!" Потім показано кадр, де Пугачова стоїть на сцені, розмовляє зі своїми фанатами, а до неї підбігли донька Ліза, син Гаррі і внучка Клава, а потім вийшли Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Нікіта Пресняков і Дені Байсаров.
Реакція соцмереж
- "З днем народження, легендо!"
- "Хіба вона співає? Наскільки пам'ятаю, років 15 точно не співає"
- "Алло Борисівно, з днем народження. Ви єдиний справжній культурний код, який ніхто не розгадає"
- "Вітаємо! Справжні, чесні, класні! Респект і уважуха!"
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прокуратура РФ проведе перевірку Алли Пугачової, Нікіти Преснякова і Крістіни Орбакайте на предмет фінансування ЗСУ.
Також УНІАН писав, що Лайма Вайкуле розкрила правду про те, чи допомагала Пугачова грошима ЗСУ.