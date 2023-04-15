Комік виклав зворушливий ролик, де використано архівні кадри за участю Примадонни.

15 квітня легенда радянської та російської естради Алла Пугачова відзначає свій день народження. Сьогодні їй виповнилося 74 роки, хоча, судячи з недавніх фото знаменитості, вигляд вона має чи не вдвічі молодший.

На честь свята чоловік зірки Максим Галкін опублікував зворушливе відео, в якому зібрано архівні кадри зі зйомок, концертів і кліпів Алли Борисівни. Саундтреком стала нова пісня Крістіни Орбакайте "Алла будет петь".

"З днем народження, кохана", - коротко висловився гуморист Максим Галкін.

Відео дня

В кінці відео з'явився фрагмент, де маленький Гаррі Галкін каже: "У мами останній концерт і все, і мама буде вільна!" Потім показано кадр, де Пугачова стоїть на сцені, розмовляє зі своїми фанатами, а до неї підбігли донька Ліза, син Гаррі і внучка Клава, а потім вийшли Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Нікіта Пресняков і Дені Байсаров.

Реакція соцмереж

"З днем народження, легендо!"

"Хіба вона співає? Наскільки пам'ятаю, років 15 точно не співає"

"Алло Борисівно, з днем народження. Ви єдиний справжній культурний код, який ніхто не розгадає"

"Вітаємо! Справжні, чесні, класні! Респект і уважуха!"

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прокуратура РФ проведе перевірку Алли Пугачової, Нікіти Преснякова і Крістіни Орбакайте на предмет фінансування ЗСУ.

Також УНІАН писав, що Лайма Вайкуле розкрила правду про те, чи допомагала Пугачова грошима ЗСУ.

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