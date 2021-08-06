Іво Бобул пережив хірургічне втручання, яке раніше не афішував.

Самоізоляція і локдаун далися народному артисту України Іво Бобулу непросто — виконавець переніс операцію на судинах.

Про це Бобул розповів виданню "Факт".

Раніше він про це поширював і коли саме було перенесено хірургічне втручання, залишається невідомим.

Читайте такожВ Одесі від наслідків-19 помер відомий артист оперети Микола Завгородній"У перший карантин ми всі сиділи вдома, через що я заробив собі тромби і довелося робити операцію. Вдома нічим і не займався. Були дуже депресивні настрої, тому що коли в новинах показують один негатив, де тобі взяти позитив?" - ділиться артист.

Бобул зізнається, що під час самоізоляції багато часу проводив з сином, але переживав за нього, а також за інших родичів і дружину.

"У магазин з нашої сім'ї ходив лише я", - зізнається Виконавець.

Нагадаємо, в червні в київській лікарні внаслідок коронавірусу помер український актор Валерій Шептекіта.

Іншою жертвою епідемії став інший народний артист України та художній керівник академічного музично-драматичного циганського театру "Романс" Ігор Крикунов.

Автор: Станислав Кожемякин