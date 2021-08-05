Кузін каже, що зараз ситуація в країні з коронавірусом стабільна.

Головний санлікар країни Ігор Кузін окреслив перспективи нового локдауну в країні.

Про це він розповів в ефірі Українське радіо.

Він нагадав, що в країні нині діє адаптивний карантин. У випадку погіршення ситуації обмеження запроваджуються у конкретних регіонах.

"Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні. Незважаючи на ріст захворюваності, ситуація контролюється, людям надається медична допомога і спалах локалізується на рівні громад або кластерів тих чи інших областей", – переконує заступник міністра.

Читайте такожП’ять областей опинилися на межі вильоту із "зеленої" зониКузін також підтвердив, що Київ готується до посилення карантину. Столична влада завчасно збирає інформацію для запуску спецперепусток, бо минулого локдауну були проблеми з їхньою кількістю.

"Впевнений, що адміністрація Києва під час чергового локдауна застосує усі можливі дії, щоб мінімізувати факти шахрайства і завчасно підготується, щоб перепусток було в достатній кількості. Але зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун", – заявив Кузін.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 5 серпня 2021 року зафіксовано 1 тисячу 52 нові випадки COVID-19. Серед хворих - 81 дитина.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Автор: Яна Ставська