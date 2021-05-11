Сьогодні стало відомо про смерть Народного артиста України, художнього керівника Академічного музично-драматичного циганського театру "Романс" Ігоря Крикунова.
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Про смерть артиста повідомила радника Київського міського голови з питань культури і розвитку культурних проектів на громадських засадах Діана Попова.
"Сьогодні не стало засновника і багаторічного керівника музично-драматичного циганського театру "Романс" Ігоря Миколайовича Крикунова. Щиро сумую разом із родиною і близькими талановитого митця", - написала Попова у Facebook.
Вона також повідомила, що артист помер через коронавірус.
Українському глядачеві Крикунов відомий за ролями у таких фільмах, як "Циганка Аза" та "Скажене Весілля 3".
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