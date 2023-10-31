За її словами, ініціатором замаху був її екс-чоловік.

Українська снайперка Євгенія Емеральд зробила несподівану заяву - її намагалися вбити. За словами дівчини, після того, як вона вийшла в публічний простір з зізнанням про домашнє насильство, на неї зробили замах.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що до цього причетні її екс-чоловік Євген Стипанюк і його друзі. Під удар потрапила не тільки Емеральд, але і її охоронець.

"Подробиць я розповідати не буду, з нами все добре. Також все вже на експертизі, заяви написані. Просто люди, щоб ви розуміли - ціна правди. Але ми боремося і не зупинимося. Ми переможемо це зло. Все вже зафіксовано і знаходиться в поліції", - зазначила Євгенія.

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Крім того, снайперка розповіла, що знайшла в своїй машині GPS-трекер, за допомогою якого Стипанюк відстежував всі її пересування. Кілька днів поспіль вона помічала, що за нею їздять дві машини.

Також Емеральд поділилася листуванням з дівчиною, яка разом з нею прийшла на програму "Говорить вся Україна" і розповіла, як була жертвою абьюзу з боку Стипанюка. Після цього і їй почали надходити погрози.

"Всі заяви написані, дівчина під охороною, а якщо з нею, не дай Бог, щось трапиться, ми всі будемо знати, хто до цього причетний", - додала Емеральд.

Нагадаємо, раніше снайперка Євгенія Емеральд в інтерв'ю УНІАН розповіла про аб'юзивні стосунки з екс-чоловіком, військовим Євгеном Стипанюком, чому довго не наважувалася говорити про це публічно, що стало останньою краплею, і що відбувається в її житті після сповіді про домашнє насильство.

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