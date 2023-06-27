Вона відразу ж поїхала на рентген.

Українська співачка Оля Цибульська впала зі сходів на високих підборах і отримала травму ноги. На щастя, подружка знаменитості оперативно знайшла їй лікаря.

Так, Цибульська поїхала в лікарню, де їй зробили рентген. Після цього артистка поділилася радісною новиною - падіння обійшлося без переломів і тріщин.

Однак лікар діагностував у неї розтягнення зв'язок, тому було ухвалено рішення накласти бандаж.

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"Я просто впала. Впала зі сходів на своїх величезних високих підборах. Було дуже боляче. Слава Богу, у мене є друзі. Ми дорогою подзвонили моїй подрузі. Вона знайшла мені терміново лікаря Сергія, який виїхав у свій вихідний і зробив мені рентген. Розтягнення зв'язок - це боляче. Я ніколи не знала цього", - розповіла Цибульська в інста-сторіз.

Падіння знаменитостей

Нещодавно на одному з концертів в оркестрову яму впала Jerry Heil. Дівчині викликали "швидку допомогу", адже в результаті падіння вона травмувалася. Відомо, що у артистки були перелом ребра, струс мозку і численні забої.

Також під час концерту зі сцени впала Злата Огнєвіч. На щастя, співачка не сильно вдарилася.

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