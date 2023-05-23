На щастя, співачка не сильно вдарилася.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч гепнулася зі сцени під час свого концерту. Це сталося у Білій Церкві.

Зірка виконувала свій хіт "Кукушка". Коли Огнєвіч доспівала слова "тебе я бачила", вона підійшла дуже близько до краю сцени. Потім вона рушила вперед та впала.

Момент потрапив на відео та вже з'явився у TikTok. Авторка зазначила, що цей курйозний випадок доводить, що Огнєвіч співає наживо. Сама зірка не розгубилася. Після падіння вона швидко зорієнтувалася та продовжила підспівувати.

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На відео можна помітити, що Огнєвіч, на щастя, впала з невеликої висоти. Ймовірно, вона відбулася легким переляком. У своїх соцмережах співачка не повідомляла про ймовірні травми.

Огнєвіч впала зі сцени - відео

Реакція коментаторів

Мережа регоче з курйозного падіння Огнєвіч. Коментатори жартують, що глядачі концерту могли б загадувати бажання, адже "впала зірка". Також користувачі пишуть:

"До неба летіла"

"Ой, "не спіймав" було сказано дуже вчасно"

"З ким не буває. Не прихильниця її творчості, але голос в неї дійсно гарний".

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч показала рідкісне фото з батьком, який зараз на фронті.

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