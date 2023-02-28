Знайомство голлівудської зірки і російського диктатора відбулося в далекому 2001 році.

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн, який підтримав Україну і зняв фільм про боротьбу нашого народу за свободу і незалежність, поділився неприємними спогадами про день свого знайомства з Володимиром Путіним. Відбулося це в далекому 2001 році.

Тоді Пенн разом зі своїм колегою Джеком Ніколсоном був у Москві на кінофестивалі, де представляв детективний фільм "Обіцянка". Після офіційної церемонії Пенна і Ніколсона запросили в заміський будинок Путіна для особистої зустрічі, повідомляє видання Independent.

"Нас посадили в автоколонну. Ми знали, що Путін буде почесним гостем, прийняли запрошення, сіли у цей конвой. І ми їхали так швидко, як хотіли, абсолютно не піклуючись про те, чи може це становити небезпеку в селах, через які ми проїжджали. Коли фермери з конями, запряженими конями, намагалися проїхати, люди з безпеки в наших автомобілях вискакували з вікна, щоб відганяти їх кийками. Це було так агресивно", - згадав Шон Пенн.

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Як Шон Пенн підтримує Україну

Ще до повномасштабного вторгнення Пенн вирішив знімати фільм про те, як президент Зеленський з актора став великим політиком, проте коли Путін повномасштабно вторгся в Україну, акцент трохи зрушився, і документальний фільм вийшов про війну. Кінострічка "Суперсила" була представлена на Берлінале.

Для того, щоб максимально точно передати факти російських злочинів, Пенн неодноразово відвідував нашу країну. Не злякали його навіть обстріли, адже 24 лютого Шон зустрів у Києві.

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