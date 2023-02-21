Голлівудський актор згадав, як у 2022 році президенту Володимиру Зеленському не дали слово на церемонії.

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн, який зняв фільм про Україну, висловився про свою роботу над цим фільмом, а також згадав про те, що на минулорічній церемонії "Оскар" Володимиру Зеленському не дали слово.

Як пише видання Deadline, Шон Пенн прокоментував рішення віддати свою статуетку Оскара Зеленському. Даний вчинок він назвав "маленьким символічним жестом між двома друзями". Таким чином Шон спробував присоромити організаційний комітет Оскара за те, що в минулому році вони не дали слово українському президенту.

"Це їхня втрата", - коротко підсумував Шон Пенн.

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Фільм Шона Пенна про Україну

Голлівудський актор і режисер на Берлінському кінофестивалі 2023 представив кінострічку "Superpower" (Суперсила) про війну в Україні. Для роботи над нею оскароносний актор не боявся неодноразово відвідувати нашу країну в період активних бойових дій - навіть той фатальний день 24 лютого 2022 року Шон Пенн зустрів у Києві.

Спочатку задумка фільму полягала в тому, щоб показати, як актор-комік став великим політиком, але коли Путін вторгся в Україну і почав вбивати мирних людей, задумка змінилася. Факти, показані в картині, Пенн особисто побачив, перебуваючи на території нашої країни.

"Наша перша зустріч відбулася 23 лютого, потім ми повернулися в готель, і в ту ніч полетіли ракети. І якщо напередодні ми бачили голову держави в костюмі, то наступного разу, коли ми його побачили, він був у камуфляжі. А його країна була в стані війни. У фільмі він каже, що народився для цього моменту. Мені розповіли, що американці пропонували йому евакуюватися, але після декількох хвилин розмови нам стало ясно, що він нікуди не збирався", - коментував Шон Пенн.

Нагадаємо, топ-модель Байкова вийшла на червону доріжку у сукні з посилом для Путіна.

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