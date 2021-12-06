Ектор Хіменес-Браво зробив відверте зізнання.

Навколо сексуальної орієнтації кулінара і судді шоу "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво ходить багато чуток, адже йому зовсім скоро виповниться 50 років, а він не одружений.

У програмі "Світське життя" він вирішив відреагувати на чутки і на звинувачення в гомосексуалізмі.

"Я не переживаю з цього приводу. Якщо люди хочуть поговорити про те, що відбувається в моєму ліжку, то це їхня проблема, а не моя. Сім'я, дружина, діти будуть тоді, коли на це буде правильний момент. Це краще, ніж йти швидко одружуватися і народжувати дітей, тому що мені вже 50 років. Ні!"- сказав Ектор.

Читайте такожНіколи не пізно: 5 знаменитостей, які народили первістків після 40 роківНагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповів про свої сексуальні уподобання, а також про те, що пропонували йому жінки.

"Для мене дуже важливо бути мисливцем і самостійно домагатися дівчину, а не коли вона вже одразу на все готова і сама ініціює. Знаєте, так би мовити, дівчина повинна "здатися" чоловікові, підіграти йому. Адже процес знайомства, флірт - це гра", - розповів Ектор.

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Автор: Діана Могилєвич