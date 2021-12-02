Напівоголений кулінар поміркував про інтимне життя і способи сексуального задоволення.

Відомий кулінар, суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, що секс без шлюбу - це особиста справа кожного. Також він поділився, що дівчата часто самі проявляють ініціативу стосовно нього. При цьому це не завжди йому подобається.

"Для мене дуже важливо бути мисливцем і самостійно домагатися дівчину, а не коли вона вже одразу на все готова і сама ініціює. Знаєте, так би мовити, дівчина повинна "здатися" чоловікові, підіграти йому. Адже процес знайомства, флірт - це гра", - розповів Ектор.

Також він додав, що дівчата пропонували йому секс утрьох, а одна з них навіть захотіла, щоб саме він позбавив її цноти.

Читайте також"Я за своїх рву": Оля Полякова розповіла, яких співаків шукатиме для перемоги у "Голосу країни""Мені пропонували секс утрьох, пропонували позбавити цноти, просили відвезти в аеропорт і зробити все що завгодно, пропонували купити путівку і зробити все що завгодно, секс-вечірки, оргії, навіть пропонували гроші за секс. Але для мене важливі дуже почуття і зв'язок між партнерами. Не просто секс, а знати людину, намагатися їй догодити, знайти всі ключі до неї, знайти загальний ритм. Ось тоді відбувається найкращий секс - коли ви і любите, і дружите, і хочете один одного", - розповів кулінар.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розкрив шокуючу правду про батька-тирана.

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Автор: Діана Могилєвич