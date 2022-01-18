Танцівниця вирішила поки не вдаватися до медикаментозного лікування.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повторно заразилася коронавірусом і зараз знаходиться на самоізоляції в Грузії. Хореограф активно підтримує зв'язок з підписниками і розповідає про те, як протікає хвороба. Сьогодні вона вирішила поділитися грузинським рецептом "ліків" від коронавірусу.

Пост Гвоздьова написала на своїй сторінці в Instagram.

"Думки про зустріч з дітьми і батьками лікують мене швидше за все, ну і, звичайно, щоденне вживання чачі, часнику і цибулі. Я поки намагаюся не вдаватися до медикаментозного лікування, так як показань для цього немає. Все що приймаю - це Омега 3, цинк, вітамін Д3, вітамін С і намагаюся мислити позитивно", - написала танцівниця.

Читайте також"Це треш": дружина Остапчука поскаржилася на різке погіршення здоров'яТакож вона подякувала чоловікові, який залишився разом з нею в Грузії і попросила підписників написати їй смайлики під постом для настрою, що вони з ентузіазмом і зробили.

"Якнайшвидшого одужання"," імбир з медом і лимоном вам на підтримку"," не сумуйте", - бажають дівчині фанати.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Тоді танцівниця відбулася тільки подряпинами на авто.

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