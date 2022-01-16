Танцівниця отримала позитивний тест перед відльотом з Грузії в Україну.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила, що повторно заразилася коронавірусом і змушена залишатися на самоізоляції в Грузії, де вона брала участь у проекті "Танці з зірками".

Хореограф опублікувала в Instagram фото з чоловіком, який залишився в країні разом з нею, і написала, що позитивний тест отримала за практично перед вильотом до Києва.

"Фотографія зроблена за пару днів до відльоту додому! Тут ми щасливі в очікуванні зустрічі з дітьми та рідними. Тоді ми навіть уявити собі не могли що канікули в Грузії скоро перетворяться на ізоляцію", - поскаржилася Гвоздьова.

Читайте такожСкандальна Ілона Гвоздьова поскаржилася на нестерпний біль: що сталосяТанцівниця написала, що намагається знайти позитивну сторону цієї ситуації.

"Краще хворіти в чужій країні, далеко від дітей і близьких, ніж, не знаючи того, що захворіла, прилетіти і всіх заразити", - зазначила Гвоздьова.

Вона подякувала підписникам за підтримку і побажала всім міцного здоров'я.

У stories вона також розповіла про свої симптоми. Танцівниця сподівається, що хвороба протікає в легкій формі, так як відчуває тільки легке нездужання, біль в спині і невелику температуру. Запах і смак залишилися, кашлю і нежиті також немає. Найбільше її засмучує відсутність можливості побачити своїх дітей найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Тоді танцівниця відбулася тільки подряпинами на авто.

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