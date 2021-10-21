Хореограф відбулася легким переляком.

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка нещодавно прокоментувала нападки на свою адресу, потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Ілона вчора ввечері їхала за кермом свого автомобіля. У неї в'їхав інший водій, у якого повністю розбився капот. А ось сама танцівниця відбулася подряпинами на авто.

"Зі мною все гаразд. Аварія була незначна. Я не винна. Мене просто наздогнав чоловік в зад мого автомобіля. Але, слава Богу, все обійшлося. Ми довше чекали на страхову. Але це було стрьомно. Перші 5 секунд я сиділа за кермом: "Господи, наскільки все погано ззаду". Звичайно, коли я вийшла, подивилася. М'яко кажучи, я відбулася подряпинами, а у нього повний капот", - сказала Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова публічно поскандалила з партнеркою MELOVIN.

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Автор: Діана Могилєвич