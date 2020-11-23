У листопаді юна тіктокерша втратила понад півмільйона підписників через невдалий ролик.

16-річна Чарлі Дамеліо стала першим тіктокером, яка набрала 100 мільйонів підписників. Для цього їй знадобилося всього півтора року.

У TikTok дівчина викладає ролики з танцями під популярні пісні.

Як повідомляє Esquirе, переступити заповітну позначку в 100 мільйонів тіктокерша могла ще раніше, проте в листопаді вона виклала відео з сімейної вечері. Цей ролик розкритикували її шанувальники і почали масово відписуватися.

Багато хто вважав, що під час трапези Дамеліо нешанобливо поводилася з шеф-кухарем, а також знеособила своїх шанувальників, назвавши їх просто числом. Таким чином, дівчина втратила понад півмільйона підписників.

Нагадаємо, шведському блогеру PewDiePie знадобилося дев'ять років, щоб набрати 100 мільйонів підписників на YouTube.

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Автор: УНІАН