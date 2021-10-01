Користувачі були шоковані, що зірка сидить з малознайомими чоловіками без штанів.

Російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася перед своєю аудиторією приємним проведенням часу з двома чоловіками.

В Instagram зірка пояснила, що фотографувалася в обіймах з режисером і сценаристом, та подякувала своєму "доброму другу" за знайомство з такими талановитими людьми.

На світлині Волочкова сидить третьою за столом з чоловіками з голими ногами та у чорній майці з розпущеним й укладеним волоссям.

Однак підписників нова світлина Волочкової, яка неодноразово потрапляла у скандали за свою надто відверту поведінку, розчарувала. Фанати зірки балету зауважили її дивний вигляд на спільному фото.

Вічні потискання і кривляння на камеру. За стільки років не навчилися спокійно реагувати на камеру.

Дім великий і красивий, а гостям за столом місця немає.

А чому господарка Анастасія без штанів?

Анастасія за столом у трусах! При гостях, мама міа!

Настю, чому ви завжди до всіх притискаєтеся і, даруйте, якось зжимаєтеся?

А чому Джигурду не взяли у проект?

А що за стіл у трусах круто. Спідницю забула надягнути.

Штани бежеві чи в трусах?

У присутності таких чоловіків можна було б і штани надягнути… Непристойно…

Проект раптом не "тройнічок"?)

За стіл з голими ногами не сідають.

Насте, змінюй зачіску, реально тебе псує.

Постійно мужиків за плечі обіймає, увесь час в одних трусах.

А гостей обов’язково зустрічати в трусах?

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Автор: Віолетта Орлова