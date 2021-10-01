Російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася перед своєю аудиторією приємним проведенням часу з двома чоловіками.
В Instagram зірка пояснила, що фотографувалася в обіймах з режисером і сценаристом, та подякувала своєму "доброму другу" за знайомство з такими талановитими людьми.
На світлині Волочкова сидить третьою за столом з чоловіками з голими ногами та у чорній майці з розпущеним й укладеним волоссям.
Однак підписників нова світлина Волочкової, яка неодноразово потрапляла у скандали за свою надто відверту поведінку, розчарувала. Фанати зірки балету зауважили її дивний вигляд на спільному фото.
- Вічні потискання і кривляння на камеру. За стільки років не навчилися спокійно реагувати на камеру.
- Дім великий і красивий, а гостям за столом місця немає.
- А чому господарка Анастасія без штанів?
- Анастасія за столом у трусах! При гостях, мама міа!
- Настю, чому ви завжди до всіх притискаєтеся і, даруйте, якось зжимаєтеся?
- А чому Джигурду не взяли у проект?
- А що за стіл у трусах круто. Спідницю забула надягнути.
- Штани бежеві чи в трусах?
- У присутності таких чоловіків можна було б і штани надягнути… Непристойно…
- Проект раптом не "тройнічок"?)
- За стіл з голими ногами не сідають.
- Насте, змінюй зачіску, реально тебе псує.
- Постійно мужиків за плечі обіймає, увесь час в одних трусах.
- А гостей обов’язково зустрічати в трусах?
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