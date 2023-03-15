Артист поділився архівними кадрами, які довели мережу до сліз.

Відомий гуморист Максим Галкін показав архівне відео і не на жарт налякав фанатів. Чоловік Пугачової показав, як він зі своєю дружиною і дітьми жили в РФ.

На зворушливому відео Ліза і Гарії ще зовсім маленькі. Дочка Пугачової насилу вимовляє слова і називає Галкіна "папулею", а син Примадонни сидить на гойдалках і милується журавлями.

"Дитинство, освітлене коханням - найкраща пора! Зоря життя, зігрітого щастям", - написав гуморист.

Відео дня

Відео було знято в замку Галкіна і Пугачової в Підмосков'ї. Там вони жили багато років, але після початку повномасштабної війни РФ проти України зіркова пара виїхала до Ізраїлю. Свої спогади про життя в замку Галкін супроводив сумною піснею про журавлів.

У коментарях під відео шанувальники спробували дізнатися, в чому причина ностальгії Галкіна і чи все гаразд з Пугачовою. Багато хто вирішив, що артист сумує за минулим життям або ж сумує через щось інше. Однією з головних версій печалі коментатори називають можливі проблеми зі здоров'ям Примадонни.

Реакція мережі на відео Галкіна:

"Відчувається смуток Максима по дому"

"Таке сумне і тепле відео. Символічно, журавлі завжди повертаються додому і люди теж"

"Максим, що з Аллою? Ви нас лякаєте, з нею все гаразд?"

"Міні-фільм. Такий щемливий. Максим, зніміть повноцінний фільм про сім'ю. У вас вийде, судячи з кадрів. Не перший раз помічаю. Це буде найчесніший фільм, відчутий душею і серцем"

"До сліз! Відео, ніби прощання. Сподіваємося, ви прощаєтеся тільки з Росією".

Не обійшлося і без хейтерів. Росіяни намагаються "вколоти" Галкіна з Пугачовою, їх сильно образила позиція зіркової пари, яка засудила путінську агресію. Такі користувачі пишуть, що артист дарма сумує за домом, адже він нібито вже ніколи не зможе туди повернутися.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Пугачова і Галкін нібито ось-ось можуть розлучитися.

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