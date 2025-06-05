Вони були разом майже восім років.

Відома американська акторка і модель Дакота Джонсон ("П'ятдесят відтінків сірого", "Суспірія") та фронтмен групи Coldplay Кріс Мартін розірвали стосунки.

Про це з посиланням на численні джерела пише американський журнал People. Востаннє їх сфотографували разом ще 16 травня, а до цього зірки трималися за руки під час січневих гастролей британського рок-гурту в Індії. За словами одного зі співрозмовників, цього разу зірки розійшлися остаточно.

За даними видання, акторка та музикант зустрічалися з 2017 року. Перші чутки про їхні заручини з'явилися ще п'ять років тому, однак одружуватися вони не поспішали. Минулого серпня ЗМІ писали про проблеми пари, однак тоді представник Джонсон спростував це, запевнивши, що ті щасливі разом.

Відео дня

У одному з інтерв'ю акторка розповідала, що бере участь у житті двох дорослих дітей Мартіна від попереднього шлюбу зі співачкою Гвінет Пелтроу. "Я люблю цих дітей так, ніби від цього залежить моє життя. Всім серцем", - розповідала вона Bustle.

Також Джонсон зворушливо висловлювалася про виступи свого бойфренда на сцені, розповідаючи, що їй подобається спостерігати за Мартіном:

"Я могла б дивитися на нього кожен день. Я не знаю, як це пояснити. Я відчуваю, що, не знаю... Я дивлюся, як моя найулюбленіша істота робить свою найулюбленішу справу".

Інші зіркові розриви

Нагадаємо, у 2023 році актор Г'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

Лише нещодавно Фернесс відкрито розповіла про причину їхнього розриву. У коментарі для Daily Mail вона зізналася, що пережила травматичний шлях зради, що стало глибокою емоційною раною для неї.

Також раніше Бред Пітт вперше прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі. У інтерв'ю для журналу GQ актор зазначив, що офіційне завершення їхнього шлюбу не стало для нього значущою подією.

Вас також можуть зацікавити новини: