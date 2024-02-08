Зніме фільм Селін Сон, чий дебют "Минулі життя" став справжнім хітом 2023 року.

Культова незалежна кіностудія A24, яка подарувала кіноманам такі хіти як "Все завжди і водночас", "Місячне сяйво","Сонцестояння" і "Лобстер", займається розробкою романтичної комедії "Матеріалісти" (Materialists).

Як пише Variety, біля керма проекту студія хоче поставити корейсько-канадську режисерку Селін Сон, чий дебютний фільм "Минулі життя" (Past Lives), також знятий A24, став справжнім хітом 2023 року. Крім захоплених відгуків критиків і топових позицій в рейтингах найкращих фільмів року, ця драма також отримала дві номінації на "Оскар" – за найкращий фільм і за найкращий оригінальний сценарій.

При цьому A24 хоче залучити до фільму топ-зірок Голлівуду – Дакоту Джонсон (трилогія "П'ятдесят відтінків сірого", "Суспірія", "Мадам Павутина"), Педро Паскаля (серіали "Гра престолів", "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас") і Кріса Еванса (Стів Роджерс / Капітан Америка в кіновсесвіті Marvel).

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За словами Сон, фільм "Матеріалісти" стане продовженням її "Минулих життів" і розповість про висококласну сваху, яка зв'язалася з багатим чоловіком.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що кіновсесвіт "Зоряні війни" (Star Wars) поповниться повнометражним фільмом "Мандалорець і Грогу" (The Mandalorian & Grogu), який стане продовженням популярного однойменного серіалу з Педро Паскалем в жанрі космічний вестерн.

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