Культова незалежна кіностудія A24, яка подарувала кіноманам такі хіти як "Все завжди і водночас", "Місячне сяйво","Сонцестояння" і "Лобстер", займається розробкою романтичної комедії "Матеріалісти" (Materialists).
Як пише Variety, біля керма проекту студія хоче поставити корейсько-канадську режисерку Селін Сон, чий дебютний фільм "Минулі життя" (Past Lives), також знятий A24, став справжнім хітом 2023 року. Крім захоплених відгуків критиків і топових позицій в рейтингах найкращих фільмів року, ця драма також отримала дві номінації на "Оскар" – за найкращий фільм і за найкращий оригінальний сценарій.
При цьому A24 хоче залучити до фільму топ-зірок Голлівуду – Дакоту Джонсон (трилогія "П'ятдесят відтінків сірого", "Суспірія", "Мадам Павутина"), Педро Паскаля (серіали "Гра престолів", "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас") і Кріса Еванса (Стів Роджерс / Капітан Америка в кіновсесвіті Marvel).
За словами Сон, фільм "Матеріалісти" стане продовженням її "Минулих життів" і розповість про висококласну сваху, яка зв'язалася з багатим чоловіком.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що кіновсесвіт "Зоряні війни" (Star Wars) поповниться повнометражним фільмом "Мандалорець і Грогу" (The Mandalorian & Grogu), який стане продовженням популярного однойменного серіалу з Педро Паскалем в жанрі космічний вестерн.
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